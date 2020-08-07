Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.03 ↓

EUR 86.61 ↑

7 августа Пятница

Уфа   °

Молния
07.08.20: всего с COVID-19 - 6990, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5328, количество умерших - 24
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за год выявляемость онкозаболеваний выросла на 10,5%

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за год выявляемость онкозаболеваний выросла на 10,5% Фото: Олег Яровиков

За три месяца 2020 года в Башкирии впервые выявлено 2441 случай злокачественных новообразований. Это на 272 случая больше, чем в прошлом году. Сегодня заболеваемость раком на 100 тысяч населения составляет 269,4 человека. По данным регионального Минздрава, это на 10,5% больше аналогичного периода 2019 года (243,7).

Первое место среди всех видов рака в республике занимает рак молочной железы (382 случая — прирост на 14,2%). На втором месте рак кожи (274 — увеличение на 10%). Третье место печального рейтинга занимает рак легкого (256 случаев — рост на 9,8%). Четвертую строчку онкозаболеваний в регионе занимает рак ободочной кишки (202 случая с приростом на 7,5%), пятое — рак желудка (194 случая + 7,2%), шестое — рак предстательной железы (189 случаев — за год +7,9%).

При всех видах профилактических осмотров выявлено 677 человек — 27,1% (3 мес. 2019 г.- 6,2%). В структуре выявленных с профосмотров 125 пациентов — 36,0% рак молочной железы, 89 больных — 28% колоректальный рак, 100 человек — 40,7% рак кожи.

ИА «Башинформ»
Теги: онкология, онкозаболевания, статистика, Минздрав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирию идут дожди и холода
В Башкирии заканчивается период жаркой погоды, предупреждает Башгидромет. В выходные температура понизится ночью до 9-14°, днем до 15-20°. Смена воздушно
Коронавирус в Башкирии: Вспышка еще на одном заводе; наказали врача РКБ; дети с COVID-19
В Башкирии врача-эпидемиолога из РКБ имени Куватова наказали за нарушения во время пандемии коронавируса. Борьба с COVID-19: что еще произошло за минув
Госперевозчик «Башавтотранс» увеличил автопарк на 30%
ГУП «Башавтотранс» с июля 2019 года увеличило автопарк на 30%, получив 623 новых автобуса разной вместимости. Из них 323 автобуса поступили в Уфу, напомн
В Уфе «посыпался» жилой многоквартирный дом
В Уфе в информационно-диспетчерский центр 6 августа поступила информация о том, что в многоквартирном жилом доме №19/2 по улице Гафури произошло частично
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть