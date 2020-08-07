Фото: Олег Яровиков В Башкирии за год выявляемость онкозаболеваний выросла на 10,5% Фото: Олег Яровиков

За три месяца 2020 года в Башкирии впервые выявлено 2441 случай злокачественных новообразований. Это на 272 случая больше, чем в прошлом году. Сегодня заболеваемость раком на 100 тысяч населения составляет 269,4 человека. По данным регионального Минздрава, это на 10,5% больше аналогичного периода 2019 года (243,7).

Первое место среди всех видов рака в республике занимает рак молочной железы (382 случая — прирост на 14,2%). На втором месте рак кожи (274 — увеличение на 10%). Третье место печального рейтинга занимает рак легкого (256 случаев — рост на 9,8%). Четвертую строчку онкозаболеваний в регионе занимает рак ободочной кишки (202 случая с приростом на 7,5%), пятое — рак желудка (194 случая + 7,2%), шестое — рак предстательной железы (189 случаев — за год +7,9%).

При всех видах профилактических осмотров выявлено 677 человек — 27,1% (3 мес. 2019 г.- 6,2%). В структуре выявленных с профосмотров 125 пациентов — 36,0% рак молочной железы, 89 больных — 28% колоректальный рак, 100 человек — 40,7% рак кожи.