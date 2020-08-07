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«Молочная кухня» Башкирии начала выпускать для детей новые йогурты

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Молочная кухня» Башкирии начала выпускать для детей новые йогурты Фото: Олег Яровиков

В Башкирии «Молочная кухня» расширила линейку своей продукции для детей раннего возраста, сообщили в региональном Госкомторговли. Теперь ассортимент питьевого йогурта массовой долей жира 3,2 процента включает в себя еще два новых вкуса – яблоко-груша и персик. Это позволит разнообразить ежедневный рацион малышей.

«В качестве основных компонентов йогурт содержит молоко, натуральные фруктовые и ягодные наполнители, а также закваску от местных производителей. Поэтому родители могут быть уверены в его безопасности и качестве, — отметили в ведомстве. — Кроме того, он насыщен витаминами группы А, Е, В, D, белком и аминокислотами, необходимыми для роста и укрепления иммунной системы. Благодаря своему полезному составу этот йогурт рекомендован для питания детей от 8 месяцев до 3 лет».
Йогурт, выпускаемый для малышей ГАУ «Молочная кухня», предназначен для непосредственного употребления, перед питьем его необходимо подогреть до комнатной температуры.

Как сообщал «Башинформ», по инициативе главы республики Радия Хабиров в Башкирии реанимировали программу молочных кухонь. Это когда государственное предприятие производит кефир, творог, другие полезные молочные продукты и раздает их нуждающимся.

В настоящее время современные молочные цеха работают в Уфе, Белорецке, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Сибае. Скоро откроется седьмое производство — в Верхних Кигах.

Такой масштабной программы по обеспечению детей натуральной молочной продукцией нет практически ни в одном регионе России.

О том, как получить бесплатное молоко, жителям Башкирии можно узнать здесь.

Галина Бахшиева
Теги: молочная кухня
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