Уфимцы протестуют против вырубки лип на улице Советской





В Уфе жители улицы Советской и Кировского района протестуют против вырубки лип. Как сообщает в соцсетях группа активистов, в центре города планируется вырубить около 100 здоровых деревьев, чтобы расширить дорогу. Речь идет об участке возле Советской площади, которая сейчас находится на реконструкции.

«Администрация обещает высадить новые, но зачем новые, которые расти будут ещё лет 10, если есть имеющиеся? Потому что сложно прокладывать асфальт вокруг деревьев, как делают во всем мире? Мало того, во многих дворах Черниковки, на улице 8 Марта в этом году вырубили деревья, причем как старые, так и новые», — отмечают активисты.

Они приглашают неравнодушных граждан на собрание а администрации Кировского района (ул. Пушкина, 85) в понедельник, 10 августа, в конференц-зале на 4 этаже. Планируется участие главы муниципалитета, главного архитектора города, руководителя проекта реконструкции, представителей Горзеленхоза. Активисты надеются обсудить проблему с властями и прийти к окончательному решению.