В Башкирии введут запрет на продажу детям сжиженного газа

Во время осенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии продолжат работу над проектом закона, касающегося ограничения продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд. В июне этот законопроект принят депутатами в первом чтении.

В частности, парламент Башкирии предлагает запретить продажу детям сжиженного углеводородного газа. Речь идет о любых емкостях со сжиженным газом, включая газовые зажигалки.

«К разработке этого законопроекта нас побудила тревожная статистика, — пояснил председатель Госсобрания региона Константин Толкачев. — В России набирает популярность сниффинг — форма токсикомании с вдыханием углеводородного газа. За последние два года от сниффинга погибло 360 детей в возрасте от 12 до 15 лет».

Вдыхание газа приводит к кислородному голоданию мозга, возникает кратковременная эйфория, чего и добиваются подростки. В результате гибнут нервные клетки, ухудшаются умственные способности, здоровью наносится непоправимый вред. В тяжелых случаях наступает летальный исход, констатируют эксперты.

Распространению сниффинга в стране во многом способствует свободная продажа сжиженного углеводородного газа.

«Любой ребенок может купить сейчас баллончик с газом и из любопытства попробовать сниффинг, — подчеркнул спикер башкирского парламента. — Мы должны уберечь детей от токсикомании. Конечно, основную роль в этом играет семья, но со своей стороны считаем необходимым законодательно запретить продажу детям сжиженного газа. Это не игрушка, а опасное вещество, способное представлять угрозу жизни и здоровью».

Во время осенней сессии депутаты также планируют внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, установив ответственность за продажу сжиженного газа детям, добавили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.