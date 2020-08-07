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В Башкирии введут запрет на продажу детям сжиженного газа

ПОЛИТИКА

Во время осенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии продолжат работу над проектом закона, касающегося ограничения продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд. В июне этот законопроект принят депутатами в первом чтении.

В частности, парламент Башкирии предлагает запретить продажу детям сжиженного углеводородного газа. Речь идет о любых емкостях со сжиженным газом, включая газовые зажигалки.

«К разработке этого законопроекта нас побудила тревожная статистика, — пояснил председатель Госсобрания региона Константин Толкачев. — В России набирает популярность сниффинг — форма токсикомании с вдыханием углеводородного газа. За последние два года от сниффинга погибло 360 детей в возрасте от 12 до 15 лет».
Вдыхание газа приводит к кислородному голоданию мозга, возникает кратковременная эйфория, чего и добиваются подростки. В результате гибнут нервные клетки, ухудшаются умственные способности, здоровью наносится непоправимый вред. В тяжелых случаях наступает летальный исход, констатируют эксперты.

Распространению сниффинга в стране во многом способствует свободная продажа сжиженного углеводородного газа.

«Любой ребенок может купить сейчас баллончик с газом и из любопытства попробовать сниффинг, — подчеркнул спикер башкирского парламента. — Мы должны уберечь детей от токсикомании. Конечно, основную роль в этом играет семья, но со своей стороны считаем необходимым законодательно запретить продажу детям сжиженного газа. Это не игрушка, а опасное вещество, способное представлять угрозу жизни и здоровью».
Во время осенней сессии депутаты также планируют внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, установив ответственность за продажу сжиженного газа детям, добавили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Галина Бахшиева
Теги: закон, сжиженный газ, дети, Госсобрание РБ
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