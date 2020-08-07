В Калтасинском районе Башкирии сняли карантин, действующий 11 лет

В Башкирии в Калтасинском районе региональный Россельхознадзор снял карантин с земель площадью 384,7 га.

Как сообщается на сайте ведомства, карантинный фитосанитарный режим снят по карантинному объекту – повилике (Cuscuta spp.) – на землях сельскохозяйственного назначения в СХПК «Заря» и СПХК им. Ленина Калтасинского района.

Специалисты ведомства составили план по ликвидации карантинного растения, исполнение которого регулярно контролировалось должностными лицами с выездом на место, отбором и исследованием проб.

В течение трех лет на данных земельных участках карантинного сорного растения не обнаруживалось, поэтому карантин сняли.