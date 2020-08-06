Фото: https://ufa.aif.ru/ Как будет выглядеть памятник Шаймуратову в Уфе? Фото: https://ufa.aif.ru/

Скульпторы представили порталу АиФ-Уфа﻿ разработанный эскиз памятника генерал-майору, Герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Монумент будет установлен на Советской площади в Уфе.

По концепции в монументе предполагается увековечить память не только легендарного генерала, но и подвиг воинов кавалерийской дивизии. Кроме легендарного генерала на постаменте будут размещены горельефы с изображением наступающей конницы, а также барельефы, отражающие этапы биографии Минигали Шаймуратова. Фамилии Героев Советского Союза, воевавших в составе дивизии будут высечены на бронзовых табличках.

По словам скульптора Александра Спиридонова, при создании памятника и постамента они учли архитектурные особенности и стилистику зданий, окружающих Советскую площадь. Монумент выполнен в традициях неоклассицизма 30-50-х годов ХХ века с элементами советского ар-деко. Камень, из которого сложен постамент, сочетается с цокольными этажами соседних зданий.

Также сообщается, что конная статуя и барельефы будут отлиты на Санкт-Петербургском заводе «Монументскульптура», на котором, кстати, был изготовлен памятник Салавату Юлаеву. Вес конной статуи будет около 18 тонн.

Как сообщало ранее агентство, реконструкция Советской площади стартовала в июле. Первый этап благоустройства, который включает в себя установку памятника Шаймуратову, а также светомузыкального фонтана, планируется завершить к началу декабря 2020 года. Реставрацию фасадов и капремонт прилегающих улиц должны завершить к октябрю 2021 года.