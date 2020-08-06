Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе В Уфе «посыпался» жилой многоквартирный дом Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе в информационно-диспетчерский центр 6 августа поступила информация о том, что в многоквартирном жилом доме №19/2 по улице Гафури произошло частичное разрушение облицовки стены здания.

«На данный момент опасный участок огражден. Из людей никто не пострадал», — проинформировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента.