Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.28 ↓

EUR 86.62 ↓

6 августа Четверг

Уфа   °

Молния
06.08.20: всего с COVID-19 - 6955, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5306, количество умерших - 24
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе «посыпался» жилой многоквартирный дом

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе «посыпался» жилой многоквартирный дом Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе в информационно-диспетчерский центр 6 августа поступила информация о том, что в многоквартирном жилом доме №19/2 по улице Гафури произошло частичное разрушение облицовки стены здания.

«На данный момент опасный участок огражден. Из людей никто не пострадал», — проинформировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента.

ИА «Башинформ»
Теги: УГЗ по Уфе
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды. С этими жалобами ребенок впервые поступил в детское отделение психиатрического стационара
Если закрыть БСК, от Стерлитамака останутся одни трущобы: мнение
Сегодня в эфире «Эхо Москвы - Уфа» председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в очередной раз высказал точку зрения, которую ране
В Башкирии роботы обзванивают потенциальных получателей детских выплат
В Башкирии заработали телефонные автоинформаторы, которые обзванивают жителей, подавших заявление на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 л
Из реки Белой в Уфе извлечено тело утонувшего мужчины
Несчастным случаем закончился поход на реку для 33-летнего уфимца. Вечером 4 августа случайные прохожие обнаружили на берегу реки Белой мужские вещи неда
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть