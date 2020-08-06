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Опыт башкирских медиков по лечению COVID-19 опубликован в зарубежном издании

ОБЩЕСТВО

В зарубежном журнале «Seminars in Oncology» опубликована научная статья об опыте башкирских медиков в лечении больных с COVID-19. Авторами научного труда стали ректор Башкирского медуниверситета, член-корреспондент РАН Валентин Павлов, главный врач Республиканского онкоцентра, профессор Адель Измайлов, ассистенты кафедры онкологии с курсом онкологии и патологической анатомии Института дополнительного профессионального образования БГМУ Озал Бейлерли и Ильгиз Гареев.

В публикации рассказывается об опыте работы наших специалистов в условиях пандемии COVID-19. Это первый подобный материал, описывающий стратегию ведения онкологических больных в современных реалиях. В частности, в статье раскрывается ведение пациента со злокачественной опухолью мозга с сопутствующей новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время команда авторов готовит к публикации еще несколько материалов, посвященных исследованиям отдаленных последствий новой коронавирусной инфекции и разработке эффективных методов реабилитации больных.

Добавим, что журнал «Seminars in Oncology», издаваемый в США, является одним из ведущих журналов по онкологии в мире.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, коронавирус
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