В Башкирии создадут сеть вертолетных площадок для санавиации

К 2024 году в Башкирии планируется создать территориальную сеть из 10 вертолетных площадок санитарной авиации, сообщили в республиканском Минздраве.

Обслуживание одной такой площадки составит порядка 950 тысяч рублей в год.

Посадочные площадки для вертолетов санитарной авиации создаются благодаря программе развития первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение».

Из 10 вертолетных площадок для санавиации три будут в Уфе, по одной — в Баймаке, Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Аскино и Месягутово. Так, в башкирской столице такие площадки появятся возле ожогового центра ГКБ №18, клиники БГМУ Минздрава России и Республиканского клинического перинатального центра.

«Предполагается, что число вылетов санавиации к 2024 году увеличится до 111. Последние несколько лет объемы оказания услуг санитарной авиации в республике снижались: с 63 вылетов в 2010 году до пяти — в 2017-м», — подчеркнули в Минздраве Башкирии.

Для сравнения: в этом году вертолеты санавиации выполнили уже 75 вылетов. Это стало возможным благодаря полученной из федерального бюджета субсидии в размере 38,5 млн рублей.

Между тем, по оценке экспертов, ежегодная потребность республики в экстренном перемещении больных с помощью санитарной авиации составляет около 290 человек.

В настоящее время оказанием медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях по профилю «Санитарно-авиационная эвакуация» взрослому населению занимается только РКБ имени Куватова, детям — Республиканская детская клиническая больница.

Как сообщал «Башинформ», в рамках нацпроекта «Здравоохранения» Башкирия приобрела для санитарной авиации вертолет АНСАТ с медицинским модулем. Второй аналогичный аппарат планируется приобрести в четвертом квартале 2020 года. Два экипажа и инженерно-технический состав для работы уже подготовлены.

Национальные проекты — это приоритетные направления развития страны до 2024 года, определенные в майском указе президента России Владимира Путина.

На данный момент насчитывается 13 нацпроектов. Среди них — «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда», «Наука», «Цифровая экономика», «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Суммарный бюджет нацпроектов до конца 2024 года составляет 25,7 трлн рублей.