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6 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владельцев старинных зданий Бирска попросили привести их в порядок

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкультнаследие

Фото: Башкультнаследие

Башкультнаследие потребовало от правообладателей ряда объектов культурного наследия в Бирске привести их в соответствующий вид. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, была проведена проверка, в ходе которой выявлены факты неудовлетворительного состояния фасадов исторических зданий, которые портят пристрои, кондиционеры, вывески.

Речь идет о «Рядах торговых» (Интернациональная, 23, и Октябрьская площадь, 2, 2/1), «Банке Коновалова» (Мира, 15), «Доме Коновалова» (Мира, 17), «Магазине купца Иванова» (Мира, 22а). Как показывают карты, эти строения находятся в историческом центре Бирска, где сейчас идет строительство архитектурно-паркового ансамбля «Новый центр».

В адрес владельцев памятников направлены акты реагирования, в случае неисполнения которых ведомство возбудит административные дела и направит иски в суд, проинформировали в Управлении.

Правообладатели объектов исторического наследия не называются, ими могут быть частные лица, компании или муниципалитет.

ИА «Башинформ»
Теги: объекты культурного наследия, фасады
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