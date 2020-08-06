Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК Башкортостан В Уфе у Монумента Дружбы на месте нового подземного перехода нашли кости мамонта Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК Башкортостан

В Уфе рядом с Монументом Дружбы, где полным ходом идет строительство подземного пешеходного перехода, найдены останки древних животных, которые существовали 15 тысяч лет назад.

По данным ГТРК «Башкортостан», в разрытом котловане можно увидеть и старые коммуникации, и бревна, неизвестно как оказавшиеся на глубине. В прошлом году рядом со строителями работали уфимские археологи. Среди их многочисленных находок — фрагмент бивня мамонта.

Научный сотрудник БГПУ им. М. Акмуллы Николай Щербаков отметил, что эти животные жили порядка 10-15 тысяч лет назад.

«И плюс к этому на территории Башкирии очень большое количество мастодонтов было обнаружено. То есть в данном случае бивень мамонта не является чем-то из ряда вон выходящим», — сказал он.

В этом месте подобные артефакты находятся вперемешку с явно более поздними человеческими костями, фрагментами фасада, взорванной в прошлом веке Троицкой церкви и средневековой керамикой. Все культурные слои перемешались.