Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.28 ↓

EUR 86.62 ↓

6 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе у Монумента Дружбы на месте нового подземного перехода нашли кости мамонта

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК Башкортостан

В Уфе у Монумента Дружбы на месте нового подземного перехода нашли кости мамонта Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК Башкортостан

В Уфе рядом с Монументом Дружбы, где полным ходом идет строительство подземного пешеходного перехода, найдены останки древних животных, которые существовали 15 тысяч лет назад.

По данным ГТРК «Башкортостан», в разрытом котловане можно увидеть и старые коммуникации, и бревна, неизвестно как оказавшиеся на глубине. В прошлом году рядом со строителями работали уфимские археологи. Среди их многочисленных находок — фрагмент бивня мамонта.

Научный сотрудник БГПУ им. М. Акмуллы Николай Щербаков отметил, что эти животные жили порядка 10-15 тысяч лет назад.

«И плюс к этому на территории Башкирии очень большое количество мастодонтов было обнаружено. То есть в данном случае бивень мамонта не является чем-то из ряда вон выходящим», — сказал он.

В этом месте подобные артефакты находятся вперемешку с явно более поздними человеческими костями, фрагментами фасада, взорванной в прошлом веке Троицкой церкви и средневековой керамикой. Все культурные слои перемешались.

ИА «Башинформ»
Теги: археология, стройка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды. С этими жалобами ребенок впервые поступил в детское отделение психиатрического стационара
В Башкирии роботы обзванивают потенциальных получателей детских выплат
В Башкирии заработали телефонные автоинформаторы, которые обзванивают жителей, подавших заявление на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 л
Из реки Белой в Уфе извлечено тело утонувшего мужчины
Несчастным случаем закончился поход на реку для 33-летнего уфимца. Вечером 4 августа случайные прохожие обнаружили на берегу реки Белой мужские вещи неда
Если закрыть БСК, от Стерлитамака останутся одни трущобы: мнение
Сегодня в эфире «Эхо Москвы - Уфа» председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в очередной раз высказал точку зрения, которую ране
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть