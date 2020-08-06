Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии спасатель пришел на помощь унесенному ветром сёрферу Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Давлекановском районе Башкирии 5 августа на озере Аслыкуль спасатель организации «Спасания на водах» Сергей Попов пришел на помощь жителю Уфы. Мужчину на доске унесло ветром на середину водоема.

Обессилевшего молодого человека доставили на берег, при этом он продолжал оставаться на доске, только она плыла вплотную к маломерному судну.

«Ильдар от души поблагодарил Сергея за свое спасение. И на будущее можно быть уверенными, что он с еще большей ответственностью будет подходить к своим занятиям на доске», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.