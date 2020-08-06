Фото: Инстаграм Верните нам пастбища: в Башкирии селяне просят бизнесмена не гонять их скот с вертолета Фото: Инстаграм

Жители села Саклово Краснокамского района Башкирии продолжают бороться за свои земли для выпаса скота. Десятки селян пришли на встречу с главой Саузбашевского сельсовета Эльзой Хаертдиновой, чтобы прояснить ситуацию и узнать, почему бизнесмен и, по совместительству, отец мэра Нефтекамска Рафил Мавлиев на своем вертолете R-44 гоняет коров и лошадей.

По словам главы сельского поселения, Рафил Мавлиев как предприниматель арендовал эти земли еще в 2012 году для занятия сельским хозяйством. Однако, по уверениям местных жителей, земля все это время не обрабатывалась.

«Если наша проблема с пастбищами не решится в течение двух недель, то я буду обращаться к депутату Семивеличенко», — пообещала одна из жительниц села Саклово.

Глава сельского поселения Эльза Хаертдинова, в свою очередь, заверила собравшихся, что письменное обращение к Рафилу Мавлиеву направлено. Также ожидается ответ от прокуратуры республики.

В конце собрания держатели скота из Саклово записали к Мавлиеву видеообращение с одной просьбой: «Верните нам пастбища!»

Напомним, отец мэра Нефтекамска Рафил Мавлиев «прославился» в интернете и в СМИ в начале июля 2020 года. Предприниматель стал героем видеоролика, где он гоняет скот с личного вертолета.