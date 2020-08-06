Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.28 ↓

EUR 86.62 ↓

6 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкортостанская таможня за 7 месяцев 2020 года перечислила в бюджет более 400 млн рублей

ОБЩЕСТВО

Башкортостанская таможня перечислила в бюджет Российской Федерации за семь месяцев 2020 года 404,7 млн рублей. Выполнение планового задания составляет 113,55 процентов.

«Структуру платежей в январе − июле текущего года преимущественно сформировали: НДС – на 260,944 млн руб., утилизационный сбор – на 112,527 млн руб., ввозная пошлина – на 16,730 млн руб», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В июле Башкортостанская таможня пополнила казну страны на 19,984 млн рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: таможня
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды. С этими жалобами ребенок впервые поступил в детское отделение психиатрического стационара
В Башкирии роботы обзванивают потенциальных получателей детских выплат
В Башкирии заработали телефонные автоинформаторы, которые обзванивают жителей, подавших заявление на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 л
Из реки Белой в Уфе извлечено тело утонувшего мужчины
Несчастным случаем закончился поход на реку для 33-летнего уфимца. Вечером 4 августа случайные прохожие обнаружили на берегу реки Белой мужские вещи неда
В Башкирии вопреки запретам два летних лагеря принимали детей на отдых
В Мелеузовском районе Башкирии вопреки запретам властей были открыты и работали два летних детских лагеря, сообщает региональный Роспотребнадзор. 29 ию
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть