Башкортостанская таможня за 7 месяцев 2020 года перечислила в бюджет более 400 млн рублей
Башкортостанская таможня перечислила в бюджет Российской Федерации за семь месяцев 2020 года 404,7 млн рублей. Выполнение планового задания составляет 113,55 процентов.
«Структуру платежей в январе − июле текущего года преимущественно сформировали: НДС – на 260,944 млн руб., утилизационный сбор – на 112,527 млн руб., ввозная пошлина – на 16,730 млн руб», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В июле Башкортостанская таможня пополнила казну страны на 19,984 млн рублей.