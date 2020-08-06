Башкортостанская таможня за 7 месяцев 2020 года перечислила в бюджет более 400 млн рублей

«Структуру платежей в январе − июле текущего года преимущественно сформировали: НДС – на 260,944 млн руб., утилизационный сбор – на 112,527 млн руб., ввозная пошлина – на 16,730 млн руб», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Башкортостанская таможня перечислила в бюджет Российской Федерации за семь месяцев 2020 года 404,7 млн рублей. Выполнение планового задания составляет 113,55 процентов.

ИА «Башинформ»

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