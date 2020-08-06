Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.28 ↓

EUR 86.62 ↓

6 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе 60 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

В Уфе по итогам единого государственного экзамена 60 работ выпускников оценены на максимальные 100 баллов по 8 предметам. В сравнении с прошлым годом число стобалльных работ увеличилось на 15, количество предметов осталось прежним.

Так, 15 школьников набрали 100 баллов по русскому языку. По математике стобалльный результат показали (профильный уровень) 6 работ. Информатика – 14 работ; литература и история по 2 работы; физика – 8 работ; химия – 12 работ; обществознание – 1 работа.

В числе лидеров по подготовке детей – лицей №153. Второй год подряд он дает самое большое количество лучших работ по математике, физике и информатике. Именно его выпускники набирают 200 баллов по двум предметам.

В этом учебном году в Уфе школу окончили 5 205 выпускников 11-х классов. Основной период сдачи единого государственного экзамена в 2020 году продлился до 25 июля. Дополнительные дни сдачи ЕГЭ — с 3 по 8 августа. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ, Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды. С этими жалобами ребенок впервые поступил в детское отделение психиатрического стационара
В Башкирии роботы обзванивают потенциальных получателей детских выплат
В Башкирии заработали телефонные автоинформаторы, которые обзванивают жителей, подавших заявление на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 л
Из реки Белой в Уфе извлечено тело утонувшего мужчины
Несчастным случаем закончился поход на реку для 33-летнего уфимца. Вечером 4 августа случайные прохожие обнаружили на берегу реки Белой мужские вещи неда
В Башкирии вопреки запретам два летних лагеря принимали детей на отдых
В Мелеузовском районе Башкирии вопреки запретам властей были открыты и работали два летних детских лагеря, сообщает региональный Роспотребнадзор. 29 ию
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть