В Уфе 60 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

В Уфе по итогам единого государственного экзамена 60 работ выпускников оценены на максимальные 100 баллов по 8 предметам. В сравнении с прошлым годом число стобалльных работ увеличилось на 15, количество предметов осталось прежним.

Так, 15 школьников набрали 100 баллов по русскому языку. По математике стобалльный результат показали (профильный уровень) 6 работ. Информатика – 14 работ; литература и история по 2 работы; физика – 8 работ; химия – 12 работ; обществознание – 1 работа.

В числе лидеров по подготовке детей – лицей №153. Второй год подряд он дает самое большое количество лучших работ по математике, физике и информатике. Именно его выпускники набирают 200 баллов по двум предметам.

В этом учебном году в Уфе школу окончили 5 205 выпускников 11-х классов. Основной период сдачи единого государственного экзамена в 2020 году продлился до 25 июля. Дополнительные дни сдачи ЕГЭ — с 3 по 8 августа. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.