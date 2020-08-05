Фото: Росгвардия В Башкирии найден боевой снаряд времен Гражданской войны Фото: Росгвардия

В Башкирии найден боевой снаряд времен Гражданской войны. Его обнаружил на своем участке житель Иглинского района при проведении земляных работ. О подозрительном предмете мужчина сообщил в управление Росгвардии по Республике Башкортостан.

«Прибывшие на место взрывотехники группы разминирования ОМОН установили, что боеприпас является артиллерийским снарядом времен Гражданской войны со следами сильной коррозии. Находку эвакуировали в безопасное место и уничтожили», — сообщили ИА «Башинформ» в пресс-службе ведомства.

Ранее в старом сарае села Шаран в Башкирии местный житель обнаружил более двух десятков гранат времен Великой Отечественной войны.