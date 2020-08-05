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В Уфе движение транспорта в районе Монумента Дружбы ограничено до 30 августа

ОБЩЕСТВО

Движение автотранспорта в районе Монумента Дружбы в Уфе будет ограничено до 30 августа. Временные ограничения связаны со строительством нового подземного перехода в рамках реконструкции набережной реки Белой.

«В период производства работ до 30 августа 2020 года временно закрыта проезжая часть по четырем полосам улицы Сочинской на участке от улицы Менделеева до улицы Октябрьской Революции. Движение транспорта открыто по четырем полосам улицы Сочинской вдоль Набережной реки Белой с разделением движения по двум полосам проезжей части в двух направлениях», — сообщается на сайте столичной мэрии.

В настоящее время на месте ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций и устройству свайного поля под 4 блоком подземного перехода. В последующем строителям предстоит провести работы по устройству железобетонных конструкций. Также параллельно производятся отделочные работы со стороны выхода на набережную реки Белой.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям дорожного движения и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

ИА «Башинформ»
Теги: пешеходный переход, Монумент Дружбы, набережная
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