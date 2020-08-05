Фото: визуализация проекта В Белебее продолжается реновация набережной пруда и окружающего парка Фото: визуализация проекта

В Белебее продолжается реализация проекта «Парк поющих родников», в рамках которого ведется реновация набережной городского пруда и прилегающих территорий. В 2019 году город Белебей стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Институт развития городов Башкирии создал проект, предполагающий раскрытие природного потенциала территории за счет выстраивания взаимодействия посетителей с водой — Белебей известен как край «поющих родников», где бьет более ста целебных ключей.

На набережной появятся деревянные пирсы и амфитеатр, а также песчаный пляж. В зоне пляжа будут установлены новые павильоны с навесами и санузлом. Здесь можно будет переодеться, укрыться в тени или спрятаться от дождя, купить напитки или легкий перекус.

На прилегающей территории парка появятся многофункциональный коворкинг центр «Bublic Space», велодорожки, велостоянки, торговые киоски, различные арт-объекты. Проект предусматривает установку наружного освещения, систем охранного телевидения, систем наружного водопровода и канализации.

«Реализация проекта позволит жителям Белебея получить новое рекреационное пространство в природной среде, которое станет визитной карточкой города на долгие годы. Лиственница, из которой создаются настилы — экологичный и долговечный материал, который повсеместно применяется в проектах благоустройства по всему миру», — рассказали в Институте.

На сегодняшний день уже выполнен демонтаж конструкций и сооружений, на 90% выполнены работы по устройству деревянных террас, песчаного пляжа и малых архитектурных форм. Работы по установке наружного освещения и слаботочных систем работы выполнены на 40%.

Активно ведутся работы по устройству железобетонных площадок под малые архитектурные формы — павильоны и коворкинг-центр. Видеоролик о ходе работ выложил в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Завершение работ намечено на 1 сентября 2020 года, открытие — на 3 октября, когда в городе будут проходить Аксаковские дни.