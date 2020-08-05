В Башкирии стартовала досрочная подписка на республиканские СМИ по ценам текущего полугодия.

В течение месяца клиенты Почты России смогут выписать на первые шесть месяцев 2021 года городские и районные печатные издания, издаваемые в Башкортостане.

Досрочная подписная кампания для федеральных и республиканских СМИ продолжается уже с 1 июля. Традиционно в этот период подписаться можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. В акции, которая продлится до 31 августа, участвуют свыше 1100 изданий, среди которых – 330 газет и журналов федерального значения, а также республиканские, городские и районные печатные СМИ, издаваемые в Башкирии. Это общественно-политические СМИ, бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания.