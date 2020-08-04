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Судебные приставы разыскивают жителя Башкирии, задолжавшего сыну около 1 млн рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии судебные приставы разыскивают Руссу Александра Ивановича, задолжавшего своему сыну более 815 тысяч рублей.

Исполнительное производство по взысканию алиментов возбуждено в Белорецком отделении ССП.

51-летний мужчина, зная о своей обязанности выплачивать алименты, долгое время не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание 11-летнего сына. По месту регистрации должник не проживает, на связь с судебными приставами не выходит. По инициативе УФССП России по РБ он объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении должника просят сообщить в дежурную часть ведомства по телефону: 8 (347) 273-56-40.

В соответствии с ФЗ «О персональных данных», судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

ИА «Башинформ»
Теги: судебные приставы, алименты
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