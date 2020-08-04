В Уфе состоится молодежный хакатон, победителям предлагают стажировку и грант

В Уфе 8-9 августа в бизнес-центре «Фабрика будущего» (ул. Мира, 14) состоится молодежный IT-форум «Цифровое поколение». Молодые программисты, дизайнеры, менеджеры со всей Башкирии будут создавать проекты для решения бизнес-задач. Авторами заданий выступят крупнейшие компании Башкирии и России. Авторы самых перспективных и интересных проектов получат шанс пройти стажировку в престижных корпорациях и получить грант в размере 50 тыс. руб. на создание прототипа.

Также в рамках молодежного IT-форума пройдет турнир по киберспорту.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация здесь.