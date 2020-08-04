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СПЧ Башкирии намерен вернуть жителям республики возможность свободно рыбачить

ОБЩЕСТВО
Фото: СПЧ РБ

СПЧ Башкирии намерен вернуть жителям республики возможность свободно рыбачить Фото: СПЧ РБ

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества намерен обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с тем, чтобы прекратить травлю рыболовов-любителей на водоёмах республики со стороны Росрыболовства по РБ. Об этом сообщила на официальной странице СПЧ член Совета Зульфия Гайсина.

По её мнению, Росрыболовство бездействует в части данных ему обязанностей по защите водоёмов, но проявляет рьяное упорство в охоте на рыболовов-любителей. В качестве примера Гайсина прикладывает фото заросшего водоёма, берега которого захламлены мусором.

«Выполняются ли Росрыболовством по РБ другие возложенные на него функции, которые не приносят никакой прибыли сотрудникам? Важно отметить, что в общей сложности нормативными актами на указанное федеральное агентство возложено более 60 обязанностей, из которых мы видим, только как осуществляется передача в аренду водоемов и охота на рыбаков-любителей», — сказала Гайсина.

Она отметила, что в летний период в Совет значительно увеличилось количество обращений жителей республики о том, что простому человеку практически нет возможности прийти на водоём возле своего населенного пункта и спокойно порыбачить, так как большинство из них становятся частными и пребывание возле них, а уж тем более рыбалка платны.

Разбираясь в подробностях, Совет выяснил, что распоряжение и управление имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности является вотчиной Росрыболовства по РБ.

«Арендованные водоемы же буквально находятся под охраной должностных лиц ведомства, и рыболовы-любители нередко оказываются жертвами такой охраны. Вместе с тем возникает вопрос: а что от всего этого хорошего для жителей республики? Какие доходы от такой «охраны» получает бюджет и, соответственно, как улучшается жизнь муниципалитетов?» — ставит вопросы для разбирательства Гайсина.
Ранее сообщалось о том, что, по данным башкирских Telegram-каналов, сотрудники Росрыболовства по РБ могут быть причастны к созданию коррупционных схем на водоёмах республики.

ИА «Башинформ»
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