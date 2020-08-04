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«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в университет «Сириус»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

«Ростелеком» открывает регистрацию на всероссийские студенческие соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», сезон 2020. В этом году главной темой соревнований станет безопасность кредитно-финансовой сферы, а ключевым партнером выступит Банк России.

Участников ждут два этапа состязаний. Первый – онлайн-соревнование, где студентам предстоит решать задачи по криптографии, поиску и эксплуатации бинарных уязвимостей, расследованию инцидентов, программированию и веб-безопасности. Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга, благодаря которой результаты выполнения задач будут отображаться в онлайн-режиме.

На втором этапе студенты, набравшие максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар», дочерней компании «Ростелекома», национального провайдера кибербезопасности. По итогам отбора 50 финалистов попадут на уникальный двухнедельный курс по информационной безопасности в Университете «Сириус» в городе Сочи. Образовательная программа разработана экспертами «Ростелеком-Солар» совместно с Банком России, НИЯУ МИФИ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Мы рады, что к инициативе «Ростелекома» по взращиванию талантов в области кибербезопасности и формированию кадрового потенциала подключились крупнейшие государственные организации и лучшие вузы России. Это подтверждает важность задачи, и, уверен, объединение усилий позволит нам добиться результатов уже в ближайшие годы», — отметил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«В качестве базового принципа развития университета «Сириус» заложена глубокая интеграция между научной составляющей, образовательной деятельностью и интересами развития российской экономики. С компанией «Ростелеком» у нас долгосрочные планы на сотрудничество, и соревнования по кибербезопасности – это часть большой совместной работы», — рассказал ректор университета «Сириус» Роман Иванов.

В прошлом году на «Кибервызов: новый уровень» зарегистрировались более 2 000 студентов из 269 городов России. В финал вышли 40 призеров, которые прошли образовательную программу по информационной безопасности в «Сириусе». Три студента из команды, одержавшей победу в финальном соревновании, проходят стажировку в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 28 августа включительно. Заявки могут подать студенты российских вузов 18–22 лет, увлекающиеся программированием и кибербезопасностью.

ИА «Башинформ»
Теги: Ростелеком
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