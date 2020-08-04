Платными российскими дорогами чаще пользуются жители Уфы - исследование

47% россиян пользуются платными дорогами раз в год, 11% — каждый день. Такие данные исследования приводят аналитики «Росгосстрахбанка» на страницах «РИА Новости».

По данным исследователей, чаще всего платными дорогами пользуются жители Уфы. Далее следуют новосибирцы, казанцы, омичи и самарцы. Самыми редкими гостями платных дорог признаны ростовчане.

Причиной выбора платных дорог автомобилисты называют плохое качество асфальта и светофоры на бесплатных трассах. Более половины опрошенных водителей сказали, что готовы тратить на платную дорогу не более 100 рублей.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Уфе в первом чтении принят законопроект о платных парковках вдоль дорог.