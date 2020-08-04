Фото: Олег Яровиков Фонд защиты прав дольщиков профинансирует завершение строительства пяти домов в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Проблемные дома в селе Иглино будут достраивать за счет финансирования федерального Фонда защиты прав дольщиков. Об этом стало известно в ходе совещания в формате «Строительный час», которое провел глава республики Радий Хабиров.

Председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин сообщил, что в августе и сентябре 2020 года строители введут в эксплуатацию два дома в жилом комплексе «Новобулгаково» – № 2Б и № 31. Они расположены в Уфимском районе.

Кроме того, в конце июля наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о финансировании достройки в селе Иглино трёх жилых домов компании «Стройиндустрия» (корпуса Б, В, Е) и двух объектов «БашЛСТК» (литеры 2 и 4).

Дольщики ещё четырёх домов этих застройщиков, а также одного дома компании «Ишимбайжилстрой» получат денежные компенсации.

«Совещания со специалистами федерального Фонда мы проводим еженедельно. Из 23 заявок, которые направила республика, рассмотрели и поддержали 16. Это позволит восстановить права 866 обманутых дольщиков», – сообщил Марат Ахмадуллин.

На регулярных заседаниях республиканского Штаба по координации достройки проблемных объектов, который создали по инициативе Радия Хабирова, рассматривают наиболее крупные проблемные объекты региона – «Эрмитаж. Горсовет», «Эрмитаж на Ленина», «Белая река», «Московский», «Миловский парк» и «Серебряный ручей».

До 13 августа планируется подготовить предложения по финансово-экономическим схемам их достройки.

Первый заместитель председателя Госстроя РБ Рамзиль Кучарбаев доложил о возведении пристроя к существующему хирургическому корпусу Республиканского онкологического диспансера. Проект стартовал в августе 2017 года. В 2019 году он получил федеральную поддержку в объёме 686 млн рублей. По состоянию на начало августа 2020 года строители уже завершили основные работы. В корпусе устанавливают современное медицинское оборудование. В новом здании площадью более 20 тысяч кв. м. будет поликлиника на 450 посещений в смену и стационар на 240 мест. Общая стоимость проекта превышает 1,8 млрд рублей.

«Это долгожданный, большой объект, очень важный для наших жителей, – подчеркнул Радий Хабиров. – Прошу полностью подготовить его к открытию вплоть до благоустройства прилегающей территории. Мелочей здесь быть не должно».