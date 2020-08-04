Коронавирус в Башкирии: Значительных улучшений нет; изгнание из автобуса; штраф врачам

Башкирия не готова к второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки и выходные в республике.

«Ничего открывать мы не будем». Башкирия не готова к второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, заявил 3 августа на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров, подчеркнув, что текущая ситуация по Covid-19 ровная, но значительных улучшений нет. «В республике довольно высокая степень распространения инфекции. Мы еще не переходим на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса, — сообщил он. — Мы как-то говорили по поводу кинотеатров. У нас рабочая дата была определена 15 августа. Будем смотреть, как у нас идет, поэтому пусть кинотеатры готовятся. Но будем исходить из того, как будет улучшаться или ухудшаться эпидемиологическая ситуация в регионе. Если не перейдем на второй этап, ничего открывать мы не будем», — резюмировал Хабиров.

Сколько инфицированных. По данным Минздрава Башкирии на 3 августа, в регионе зарегистрирован 6 851 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 36 человек. «На стационарном лечении находятся 187 человек. Из них в удовлетворительном состоянии — пятеро, в состоянии средней степени тяжести — 144, в тяжелом состоянии — 38 человек. Амбулаторное лечение получают 1 440 человек. За сутки летальных исходов не зарегистрировано», — информировал глава Минздрава Максим Забелин. С начала эпидемии от коронавируса в республике скончались 23 человека.

О 23-й погибшей от Сovid-19 в Башкирии «Башинформ» рассказал 31 июля, сообщив, что 28-летняя пациентка ковид-госпиталя умерла после рождения ребенка. «Пациентка ковид-госпиталя Демского района Уфы скончалась от быстро развивающейся пневмонии, осложненной вирусной инфекцией Covid-19 и состоянием после естественного разрешения на 39-40-й неделе живым плодом», — пояснили в Минздраве Башкирии. У погибшей помимо новорожденного остался 4-летний ребенок.

Также 31 июля стало известно, что нефтекамский «Торос» уходит на самоизоляцию — у нескольких хоккеистов команды выявлен коронавирус.

«Иди отсюда, крыса». На днях в Уфе девушку без защитной маски обругали и вытолкали из автобуса, по дизайну похожего на «башавтотрансовский». Соответствующее видео появилось в соцсетях, передал 3 августа «Башинформ». На записи видно, как молодую девушку из автобуса выталкивает женщина в приспущенной маске со словами «Иди отсюда, крыса».

«По факту данного видео сообщаем: автобус работал без кондуктора, а так как в автобусы запрещен вход без средств индивидуальной защиты, водитель отказался ехать, пока в салоне есть пассажир без маски», — прокомментировали инцидент в «Башавтотрансе».

Оштрафовали врачей. Также в столице Башкирии Уфе медиков 21-й городской больницы оштрафовали за нарушение санитарных правил при угрозе коронавирусной инфекции. По выводам регионального Роспотребнадзора, в больнице не были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. За это административным штрафом по 25 тысяч рублей наказаны и.о. главврача клиники Марат Шарафутдинов и заместитель главврача по терапии Людмила Кокина. Напомним, 21-я больница была закрыта на карантин с 13 по 27 апреля — тогда в клинике был обнаружен пациент с COVID-19. С 16 мая на карантин закрыли отделение кардиологии ГКБ, добавили в «Башинформе».

Пандемия COVID-19 продлится долго. Об этом 1 августа предупредили в ВОЗ на заседании чрезвычайного комитета. По мнению экспертов, пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение, поэтому необходимо совместными усилиями решать эту проблему, а молодежи использовать все способы для предотвращения распространения заболевания.

Тем временем в России завершились клинические испытания вакцины от COVID-19... «После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться», — рассказал 1 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, массовую вакцинацию населения планируется начать в октябре. «Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — отметил глава Минздрава РФ.

...И вступили в силу новые правила прибытия воздушным транспортом. В частности, теперь иностранцы при посадке на самолет, следующий в Россию, должны иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на COVID-19. Россияне, прилетающие в Россию, в течение трех дней с момента прилета должны пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить его результат на портале госуслуг, информировал «Башинформ».

«Важно, чтобы аэропорт Уфы начал потихонечку «смотреть в окно», за рубеж», заявил 3 августа глава Башкирии Радий Хабиров и дал поручение председателю Госкомтранса РБ Алану Марзаеву быть в постоянном контакте с Росавиацией. Напомним, с 1 августа в России начались полеты из Москвы в ряд государств международного авиасообщения, прекращенные в связи с пандемией коронавируса. «Очень важно, чтобы следующие этапы открытий, когда увеличится количество стран, наш аэропорт начал потихонечку, как говорится, «смотреть в окно», за рубеж. Это очень важно. У нас есть рейсы в Вену, Стамбул и прочее, есть масса необходимых встреч с турецкими коллегами, поэтому за этим смотрите», — подчеркнул Хабиров. Также он акцентировал внимание на усилении мер контроля в аэропорту за туристами, прибывающими из неблагополучных по COVID-19 субъектов России.

Порядок действий при коронавирусе у туристов разъяснил Минздрав Турции. Как передает «Башинформ», если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19, ему проводят бесплатный экспресс-тест методом ПЦР. При положительном тесте пассажир отправляется в госклинику для назначения лечения. Случай входит в страховое покрытие полиса. Также отмечается, что на борту самолета, следующего в Турцию, россияне должны заполнить анкеты с указанием номера своего посадочного места. В случае выявления заболевшего на борту в отношении его соседей на рейсе действует специальный алгоритм. Если турист заболел в отеле, алгоритм тот же, что и с пассажиром рейса. Напомним, Россия открыла авиасообщение с Турцией 1 августа.