По информации ведомства, в ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

Установлено, что двое из четырёх мужчин, работавших на объекте бывшего 99-го арсенала получили в результате произошедшего подрыва снаряда травмы тяжёлой степени, двое – лёгкой.

Из-за подрыва боеприпасов пострадали четыре работника подрядной организации, которая занимается сбором и утилизацией боеприпасов — калининградского АО «Форпост Балтики Плюс».

В Башкирии Гострудинспекция приступила к расследованию группового несчастного случая, произошедшего 28 июля на территории бывшего военного склада в поселке Урман Иглинского района.

Гострудинспекция Башкирии расследует взрыв в Урмане, в котором пострадали четыре человека Фото: ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ»

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