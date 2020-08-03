Гострудинспекция Башкирии расследует взрыв в Урмане, в котором пострадали четыре человека
Гострудинспекция Башкирии расследует взрыв в Урмане, в котором пострадали четыре человека Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии Гострудинспекция приступила к расследованию группового несчастного случая, произошедшего 28 июля на территории бывшего военного склада в поселке Урман Иглинского района.
Из-за подрыва боеприпасов пострадали четыре работника подрядной организации, которая занимается сбором и утилизацией боеприпасов — калининградского АО «Форпост Балтики Плюс».
Установлено, что двое из четырёх мужчин, работавших на объекте бывшего 99-го арсенала получили в результате произошедшего подрыва снаряда травмы тяжёлой степени, двое – лёгкой.
По информации ведомства, в ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.