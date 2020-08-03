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Гострудинспекция Башкирии расследует взрыв в Урмане, в котором пострадали четыре человека

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Гострудинспекция Башкирии расследует взрыв в Урмане, в котором пострадали четыре человека Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии Гострудинспекция приступила к расследованию группового несчастного случая, произошедшего 28 июля на территории бывшего военного склада в поселке Урман Иглинского района.

Из-за подрыва боеприпасов пострадали четыре работника подрядной организации, которая занимается сбором и утилизацией боеприпасов — калининградского АО «Форпост Балтики Плюс».

Установлено, что двое из четырёх мужчин, работавших на объекте бывшего 99-го арсенала получили в результате произошедшего подрыва снаряда травмы тяжёлой степени, двое – лёгкой.

По информации ведомства, в ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

ИА «Башинформ»
Теги: несчастный случай
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