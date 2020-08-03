В Башкирии ожидаются кратковременные дожди и жара до +33 градусов

В среду, 5 августа осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, местами до 10 градусов, днем 28-33 градуса.

Во вторник, 4 августа местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе порывы до сильного.

Ветер северный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, местами до 10 градусов, днем 21-26 градусов, по югу до 33.

В Башкирии в начале первой недели августа синоптики прогнозируют жару и кратковременные дожди.

ИА «Башинформ»

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