В Башкирии ожидаются кратковременные дожди и жара до +33 градусов
В Башкирии в начале первой недели августа синоптики прогнозируют жару и кратковременные дожди.
Согласно прогнозу, опубликованному на официальном сайте Башгидромета, в понедельник, 3 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град.
Ветер северный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, местами до 10 градусов, днем 21-26 градусов, по югу до 33.
Во вторник, 4 августа местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе порывы до сильного.
Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем 22-27 градусов, по югу до 32.
В среду, 5 августа осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, местами до 10 градусов, днем 28-33 градуса.