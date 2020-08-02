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02.08.20: всего с COVID-19 - 6815, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5200 (+25 за сутки), количество умерших - 23
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

6815 случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

6815 случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Башкирии диагноз подтвержден у 6 815 жителей. Об этом сообщает оперативный федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Прирост за последние сутки составил 35 человек. На данный момент болеют 1592 пациента. Выздоровели – 5200 (+25 новых выздоровевших). О новых смертельных случаях от новой инфекции в регионе не сообщается.

В тяжелом состоянии в больницах остаются 38 жителей Башкирии, 12 из них нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Также в Минздраве республики сообщили о новых случаях заболевания внебольничной пневмонией — прирост за сутки 64. Выписанных за последний день больше — 99.

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 5 427 в 85 регионах, из них 1 565 случаев (28,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране всего зарегистрировано 850 870 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 650 173.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, статистика
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