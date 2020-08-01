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День рождения почтового ящика: в Башкирии ежемесячно отправляют 1 млн писем весом 20 тонн

ОБЩЕСТВО
Фото: почтовый ящик начала ХХ века. Фото уфимского музея почты

День рождения почтового ящика: в Башкирии ежемесячно отправляют 1 млн писем весом 20 тонн Фото: почтовый ящик начала ХХ века. Фото уфимского музея почты

2 августа во всех странах мира будет отмечаться день рождения почтового ящика.

Как подчеркнули в УФПС Башкирии, несмотря на развитие информационных технологий и интернета, население и предприятия республики по-прежнему активно отправляют и получают бумажные письма.

«Ежедневно из почтовых ящиков республики на сортировку поступает в среднем более 35 тысяч писем, вес которых составляет примерно 700 килограммов. Ежемесячно жители и предприятия региона отправляют через почтовые ящики в среднем свыше 1 миллиона писем, общий вес которых превышает 20 тонн», — сообщил пресс-секретарь УФПС РБ Борис Слуцкий.
На сегодняшний день в башкирских городах и селах насчитывается более 4,3 тысячи ящиков для сбора писем. Из них около 3,1 тысячи ящиков находятся в зданиях и отдельно стоящих конструкциях. Еще более 1,2 тысячи — в клиентских залах отделений связи.

Большинство всех почтовых ящиков — около 3,4 тысячи штук — расположены в селах. В Уфе насчитывается свыше 300 почтовых ящиков.

Считается, что история почтовых ящиков насчитывает более пяти веков.

В России первый уличный ящик установили в Санкт-Петербурге в 1848 году.

В Уфе первый почтовый ящик, куда могли опускать письма все горожане, появился в 1902 году на доме губернатора по улице Фроловской (ныне улица Тукаева).

Ящик сделали из железа. Мощный козырек над прорезью для писем защищал его содержимое от дождя и снега.

Снаружи ящик выкрасили в зеленый цвет, традиционный для российской почты тех времен. Для того чтобы ящик не спутали с чем-нибудь другим, на его козырьке нарисовали белый почтовый конверт.

«Любопытно, что такие конверты на почтовых ящиках рисовались вплоть до 1926 года, — добавил Борис Слуцкий. — Когда грамотность стала достоянием всех слоев населения, их заменили надписью «Почтовый ящик».

Галина Бахшиева
Теги: почтовый ящик, Почта России
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