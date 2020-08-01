Фото: Ксения Калинина В Башкирии вновь ожидаются ливни, грозы и град Фото: Ксения Калинина

В ближайшие три дня в Башкирии вновь ожидаются ливни, грозы и град, подчеркивают синоптики республики.

По информации Башгидромета, в субботу будет облачная погода с прояснениями.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем — 22-27 градусов, по югу республики до 32.

В воскресенье вновь прогнозируются кратковременные дожди, грозы, локально град. Ветер южный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного.

Температура воздуха ночью — 15-20 градусов, местами до 10. Днем — от 24 до 29 градусов, по югу до 32.

В понедельник характер погоды не изменится — кратковременные дожди, грозы, локально град. Ветер южный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного.

Ночью — от 15 до 20, местами до 10 градусов. Днем по-прежнему 24-29 градусов, по югу Башкирии до 32.