МЧС предупреждает жителей Башкирии о штормовом усилении ветра, ливнях, граде и грозе

МЧС предупредил жителей Башкирии об ухудшение погодных условий. С 20 часов 31 июля до 20 часов 1 августа в регионе прогнозируются кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-западный 2-7 м/с, при грозах возможно шквалистое усиление до 18 м/с.

Ночью температура воздуха по республике составит +13, +18, днем +22, +27, по югу до +32 градусов. На некоторых участках автодорог ночью и утром ожидается ухудшение видимости в тумане.

Добавим, что по шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.