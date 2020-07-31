В Башкирии за последние сутки коронавирусом заболели 34 человека

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, информирующего об эпидемиологической ситуации в России, в Башкирии за последние сутки зарегистрирован рост количества пациентов с COVID-19. По состоянию на 31 июля, носителей коронавирусной инфекции стало больше на 34 человека, всего зарегистрировано 6 745 пациентов.

В республике с начала пандемии всего выздоровели 5 173 человека, 88 — за последние сутки. О новых случаях летального исхода от коронавируса не сообщается. Официально зарегистрированное число умерших, причиной смерти которых стал COVID-19, составляет 22 человека.

В России за сутки выявлено 5 482 заболевших коронавирусом, всего известно о 839 981 случае инфицирования.