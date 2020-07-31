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В Уфе будущих парикмахеров обучают мастерству бесплатно

ОБЩЕСТВО
Фото: Марина Чепикова

Фото: Марина Чепикова

В Башкортостане реализуется проект «Профессионал красоты». Первый месяц обучения парикмахерскому искусству молодежи и студентов, многодетных мам и женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, пенсионеров – близится к завершению. Занятия проходят в учебных классах Центра парикмахерского искусства «Фигаро». В роли преподавателей выступают мастера-практики из Уфы, Чекмагуша и Иглино. Часть группы из двадцати участников, пожелавших получить новую профессию в рамках бесплатного социального проекта, живут и работают в Уфимском, Чекмагушевском, Иглинском районах.

К примеру, мама пятерых детей Наталья Молоканова ездит в Уфу на занятия из села Кириллово Уфимского района. Она с детства мечтала освоить мастерство стрижки и считает, что даже если будет обслуживать только своих детей и мужа, это уже станет хорошей экономией семейного бюджета. Наталья планирует со временем открыть для односельчан собственную парикмахерскую, поэтому учится особенно усердно. Как, впрочем, и 21-летний менеджер гостиничного бизнеса Фаррух Ахунов из села Чернолесовка Уфимского района и все остальные в аудитории. Для начала юноша тоже собрался практиковаться на стрижках младшего брата, а после окончания двухмесячного курса собирается стать профессиональным барбером.

Партнер проекта — НП «Союз дизайнеров, косметологов и визажистов Башкортостана», помощь в его реализации оказывает «Фонд содействия гражданскому обществу РБ».

Когда первая группа завершит теоретическое и практическое обучение, при помощи администраций трех муниципальных районов, вошедших в уникальный пилотный для республики проект, на конкурсной основе будет набрана еще одна группа будущих «Профессионалов красоты». По оценке специалистов, профессия парикмахера очень популярна на рынке труда, эта услуга всегда востребована. Желающих войти в нее много, поэтому проект, возможно, сделают постоянно действующим.

Марина Чепикова
Теги: социальный проект, парикмахерское искусство
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