Фото: Олег Яровиков Мусульмане Башкирии встречают один из главных праздников - Курбан-байрам Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 31 июля, мусульмане Башкортостана вместе с последователями ислама всего мира отмечают великий праздник Курбан-байрам. Он проводится в десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. Курбан-байрам или Ид аль-Адха — праздник жертвоприношения, символизирует для каждого мусульманина истинность учения пророка Мухаммада, ниспосланную ему в откровении.

Это событие — напоминает о необходимости достижения нравственного совершенствования через сострадание и милосердие, через искреннюю любовь к ближнему. Эти принципы лежат в основе всех традиционных религий, позволяют людям чувствовать общность и единство.

В этот праздник правоверные ходят в мечети, молятся за умерших, посещают родственников. Также в этот день мусульмане совершают заклание жертвенного животного, отдавая дань подвигу пророка Ибрагима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Всевышнему. Чаще всего в жертву приносят барана, но это может быть и более крупное животное, такое как корова, либо верблюд. Во время жертвоприношения над убиваемым животным произносится имя Господа («Бисмиллях»), и мясо животного становится халяльным, то есть — дозволенным. Мясо разделяют на три части, одну из которых оставляют для семьи, другую отдают родственникам и соседям, а третью раздают бедным. Отмечают праздник обычно несколько дней. Каждый истинно верующий в эти дни старается собрать под крышей своего дома как можно больше гостей, от души попотчевать и порадовать людей. Курбан-Байрам в Башкортостане считается нерабочим праздничным днем.

Сегодня в условиях распространения новой коронавирусной инфекции праздничные богослужения во всех мечетях Башкортостана пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

Так, праздничный намаз и хутба решено проводить с 6 до 7 часов утра, при этом в мечети разрешается присутствовать не более 100 прихожанам.

Что касается традиционных праздничных угощений, то в этом году они запрещены. Внутри мечети и рядом с ней необходимо соблюдать социальную дистанцию, все присутствующие обязаны быть в защитных масках и иметь при себе молитвенные коврики. Кроме того, в мечеть нельзя будет попасть лицам с признаками ОРВИ, а также тем, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания.

По уже сложившейся традиции, в городах и районах Башкирии на время празднования Курбан-байрама созданы единые площадки для убоя жертвенных животных. В Уфе это убойные площадки в Зинино и около Северного автовокзала.

О том, что в связи с пандемией в этом году для жителей Башкортостана постарались создать безопасные условия, чтобы верующие могли соблюсти все необходимые обряды, написал в соцсетях и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«В пятницу, 31 июля, состоится один из главных мусульманских праздников — Курбан-байрам. Много веков этот праздник отражает главные моральные ценности ислама, связанные с добром, милосердием, справедливостью и заботой о ближних. В нашей республике Курбан-байрам всегда отмечается широко и от души, — отметил Радий Хабиров. — Проводятся обряды жертвоприношения, люди угощают нуждающихся, посещают родственников, друзей и близких».

Глав региона рассказал, что традиционно в мечетях республики пройдут праздничные богослужения, определены места жертвоприношения — они согласованы с ветеринарными службами и соответствуют необходимым санитарным нормам.

«В этом году праздник проходит у нас в особом формате. Мы постарались создать условия, чтобы верующие могли соблюсти все необходимые обряды. Но есть и актуальные требования – необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и все меры безопасности», — подчеркнул глава республики.