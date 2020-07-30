











В Башкирии будет создан институт уполномоченного по правам ветеранов. Идея была озвучено в ходе встречи главы Башкортостана Радия Хабиров с ветеранами Воздушно-десантных войск РФ 30 июля в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Руководитель региона отметил, что 2 августа вся страна отметит 90-летие со дня образования ВДВ, и поздравил десантников с наступающим праздником.

С предложением создать в регионе институт уполномоченного по правам ветеранов к Радию Хабирову обратился ветеран боевых действий в Афганистане, сопредседатель региональной общественной организации «Ветеран РБ» Радик Габидуллин.

Глава Башкортостана инициативу поддержал – при условии, что ведущие ветеранские организации республики предложат единую кандидатуру на эту должность. А также отметил, что штаб-квартирой уполномоченного мог бы стать уфимский Дом офицеров. В 2021 году его планируют отремонтировать. Планируется, что после реконструкции Дом офицеров станет базой для многих общественных военно-патриотических организаций республики.Говоря о предстоящем Дне Воздушно-десантных войск, Глава региона попросил десантников избегать массовых и масштабных мероприятий. Радий Хабиров подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка остаётся сложной, несмотря на борьбу Башкортостана с коронавирусной инфекцией.

Также Радий Хабиров обсудил с ветеранами ВДВ вопросы патриотического воспитания молодёжи.Ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Дмитрий Глушко считает, что нужно оказать широкую информационную поддержку той работе, которую ведут с молодёжью ветеранские организации.Протоиерей, настоятель Свято-Пантелеймоновского храма Уфы и руководитель военно-патриотического клуба «Александр Невский» Виктор Иванов рассказал, что молодёжным клубам в Черниковке не хватает собственного спортзала, а существующие помещения не могут вместить всех желающих.Ветеран-афганец, чемпион России по парашютному спорту, руководитель Куюргазинского отделения «Боевого братства» Валерий Кульдяшов попросил оказать содействие в восстановлении секции парашютного спорта в Кумертау.

«Работа с молодыми людьми для меня очень важна, – отметил Радий Хабиров. – Наши дети растут и выходят в этот мир, порой очень недружественный. Перед ними много путей, которые могут увести наших парней в ненужную сторону. Важно, чтобы люди, достойно служившие стране, общались с ними, наставляли. Молодежи нужны положительные примеры».

Глава региона поручил включить в график рабочих поездок те объекты, о которых говорили ветераны.«Приедем, ознакомимся с положением дел, на месте посмотрим, чем можно помочь», – сказал Радий Хабиров.