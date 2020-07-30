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В Башкирии проходят съемки популярного тревел-шоу «Отпуск без путевки. Россия» на «Муз-тв»

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомтуризма РБ

Фото: Госкомтуризма РБ

В скором будущем один из выпусков популярного тревел-шоу «Отпуск без путевки. Россия» на телекнале «Муз-тв» будет посвящен Башкирии. Для съемок передачи 27 июля в республику приехал популярный ведущий проекта Андрей Разыграев, сообщает пресс-служба Госкомтуризма РБ.

Первые два дня съемки проходили в столице республики Уфе. Знакомство с городом для ведущего началось с «Бани на крыше» отеля, расположенного в историческом центре города. После процедур ведущий отправился на прогулку по вечерней Уфе. Первой точкой в маршруте стала набережная на Белой. Излюбленное место горожан пришлось по душе и Разыграеву. Далее он посетил фонтан «Семь девушек», музей археологии и этнографии Института этнологических исследований УНЦ РАН и мечеть «Ляля-Тюльпан». Большой интерес у шоумена вызвала и главная творческая площадка города «Арт-квадрат».

«Уфа с первого взгляда засела в сердце. Крайне неожиданно было увидеть прогрессивный, молодой, красивый, атмосферный, гостеприимный город, правда. Наша пятая съемочная локация [в Уфе] — «Арт-квадрат». Я и представить не мог, что в Уфе есть такое потрясающее место. С каждой секундой влюбляюсь все больше и больше», — поделился Андрей Разыграев первыми впечатлениями.
На третий день пребывания в Башкирии съемочная группа «Муз-тв» отправилась в Нуримановский район. Там их ждал источник Красный ключ — гидрологический памятник природы федерального значения. Это один из крупнейших карстовых источников в мире. Также состоялась экскурсия по Павловскому водохранилищу на катере.

Далее маршрут телеведущего включает посещение Иглинского, Гафурийского, Ишимбайского, Кугарчинского и Мелеузовского районов республики. Съемки передачи завершатся 31 июля в Абзелиловском районе.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, съемки
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