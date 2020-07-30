25 лет назад вышел указ президента Башкирии о реконструкции Гостиного двора

Фото: Башкультнаследие



Фото: Башкультнаследие

В августе 1995 года был издан указ президента Башкирии «О мерах по обеспечению ускорения реконструкции здания бывших Торговых рядов в городе Уфе», напомнили в Башкультнаследии. Полностью перестроенный Гостиный двор по проектам группы уфимских архитекторов во главе с Сергеем Голдобиным открылся осенью 1999 года.

В 1802 году Уфа стала губернским центром, городу понадобился собственный торговый центр. Проект Гостиного двора в стиле классицизма разработал петербургский архитектор Авраам Иванович Мельников. Строительство началось в 1825 году и продлилось 43 года.

Гостиный двор считался привилегированным местом среди местного купечества. Самые состоятельные купцы получили места рядом с ним для строительства своих магазинов. Некоторые из них сохранились до наших дней. Это торговый дом купца Д.П. Берштейна — трехэтажное здание со стороны ул. Коммунистической; торговый дом Иванова и Нобеля и здание Общества взаимного кредитования — два двухэтажных корпуса на Верхнеторговой площади; торговый дом братьев Крестовниковых — двухэтажный дом по ул. Ленина (сейчас в нем расположен «Макдональдс»).

В 1941 году в Гостином дворе разместили эвакуированные фабрики — Серпуховскую ткацкую и Ярцевскую прядильную. После войны в помещении работал Уфимский хлопчатобумажный комбинат. В 1980 году он переехал на новое место.

К 90-м от торговых рядов здесь остались развалины. В них группа «ДДТ» сняла клип на свою песню «Мертвый город» о чеченской войне.

В середине 90-х у городских властей были планы расчистить историческое место, но на его защиту поднялась общественность.

При реконструкции от прежнего здания удалось сохранить только один угол. В 2014-2015 годах в Гостином дворе и на прилегающей территории вновь была проведена реконструкция и строительство новых высотных зданий.