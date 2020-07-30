Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 39 переболевших COVID медиков РКБ получили страховые выплаты по 68 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 39 переболевших COVID-19 медиков РКБ им. Куватова получили страховые выплаты по 68,8 тысячи рублей из Фонда социального страхования, сообщили в Рескоме профсоюза работников здравоохранения.

По словам председателя профсоюзной организации больницы Руслана Кутушева, 190 сотрудников клиники переболели коронавирусной инфекцией. Каждый случай инфицирования медработников COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей рассматривает специальная комиссия.

Для назначения выплат должны быть соблюдены следующие условия. Диагноз коронавирусной инфекции должен быть подтвержден лабораторно. Если заболевание повлекло временную нетрудоспособность медика, а также если инфицирование произошло при исполнении служебных обязанностей.

Комиссия по рассмотрению страховых случаев работает постоянно. В Фонд социального страхования уже передано 78 пакетов документов для выдачи страховых выплат.

Напомним, единовременная страховая выплата предусмотрена указом Президента РФ от 6 мая 2020 года № 313.

В случае причинения вреда здоровью медработника с развитием у него заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, но не приведших к инвалидности, полагается единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей. При установлении инвалидности 3 группы социальная выплата составит 668 113 рублей, 2 группы — 1 376 226 рублей, 1 группы — 2 064 339 рублей. В случае смерти медицинского работника страховая выплата составит 2 752 452 рублей и будет выплачена супругу (супруге), родителям, несовершеннолетним детям или другим выгодоприобретателям в равных долях.