Фото: ИА «Башинформ» В Уфе временно ограничат движение по улице Ленина Фото: ИА «Башинформ»

Завтра, 31 июля, и 1 августа в Уфе ограничат движение транспорта по улице Ленина.

Как сообщили в администрации города, будет перекрыт участок от бульвара Ибрагимова до улицы Революционной по половине проезжей части. Уточняется, что временные неудобства связаны с заменой асфальта.

Уфимские власти просят горожан и гостей города отнестись с пониманием и планировать свой маршрут заранее.