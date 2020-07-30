Фото: Айбулат Акбутин В Уфе вручили премии «PR года» за достижения в области связей с общественностью Фото: Айбулат Акбутин

29 июля в Уфе состоялось вручение профессиональной премии «PR года» за достижения в области связей с общественностью. Традиционно событие проходит в честь Дня PR-специалиста и собирает пиарщиков, представителей ведущих СМИ, медиа-менеджеров, представителей органов госвласти.

Организаторами события выступили Агентство «Digital Курултай» и эксперты сообщества PRUFA. Соорганизаторами стали: АО «Башспирт», клуб «Мечты» и Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан.

В соответствии с требованиями Оперштаба РБ, количество участников не превышало 49 человек.

На премию было номинировано более 50 человек в 15 ключевых номинациях, отбор победителей проводился открытым голосованием среди экспертного сообщества PR Ufa.

«Премия учреждена сообществом PR специалистов. Ежегодно поддержку оказывают наши друзья – различные компании региона, представители федеральных брендов, малого и среднего бизнеса. Мы понимаем, как важна коммуникация в нашей области. Такие мероприятия помогают оценить успехи коллег, самые яркие проекты, реализованные в Башкортостане, — рассказал организатор Раис Габитов. — Хочу всех поблагодарить за интерес к премии. Мы делаем праздник для себя и своих друзей. Каждый год все ждут нашу вечеринку, чтобы встретить друзей и коллег по цеху. В этом году мы назвали праздник «49 друзей пиарщика». Мы позаботились о безопасности наших гостей, все получили маски и антисептические гели от Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Список победителей:

В номинации «Заоблачный пиар» премия была присуждена проекта «Фестиваль воздухоплавания Самрау».

В номинации «Аватар года» победителем стал контент-директор маркетингового агентства «Marten Marketing» Дамир Сафаров.

В номинации «Под крылом самолета» награду получила начальник службы по корпоративным и массовым коммуникациям Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.

В номинации «Самый добрый PR» — исполнительный директор Доброфонда «Изгелек» Зарина Гайсина.

В номинации «Хозяйки городской среды» победителями стали советник Главы РБ по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова и организатор мероприятий Алия Айсина.

АО «Башспирт» получил награду за в номинации «Ребрендинг года» за проведенный тройной ребрендинг позиционирования компании, торговой сети и торговых марок.

В номинации «Волонтерство во время пандемии» награду получил руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев.

Обладателем диплома в номинации «PRесплубики года» стал карикатурист Камиль Бузыкаев.

В специальной номинации «Эпидемиологическая правда» за журналистскую работу в области освещения эпидемиологической ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, победителем признана телекомпания «Вся Уфа».

В номинации «СМИ года» победила редакция издания «Коммерсантъ Башкортостан».

«Легендой года» (легенда PR Уфы и Республики Башкортостан) признан Сергей Лайко.

В номинации «Online года» за самый активный пиар в социальных сетях победителем стал автор популярного уфимского бренда одежды DAM DAM Владлен Окунев.

В номинации «Like года» (самое позитивная новость/событие Башкирии) победителем признано получение геопарком «Янган-Тау» официального статуса ЮНЕСКО.

Пиарщиком года признана пиар-менеджер футбольного клуба «Уфа» Элина Хисамова.

В номинации за самое лучшее и значимое событие «Event года» победителем признан рэп-фестиваль «Новая Атланта».