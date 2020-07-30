Другое лицо: «Башспирт» признан лучшим ребрендингом года

Фото: Айбулат Акбутин











Фото: Айбулат Акбутин

«Ребрендинг года» — такую номинацию получило АО «Башспирт» от профессионального пиар-сообщества. Награду вручили 29 июля в Уфе на мероприятии, посвященном профессиональному празднику PR-специалистов «49 друзей пиарщика».

«Насколько мы успешны в нашей работе для потребителя, мы понимаем по тому, как он голосует рублем: 9 бутылок из 10, продаваемых в Башкирии, — продукция «Башспирта». Но особенно приятно получить премию профессионального сообщества. Это значит, что именно наши коллеги, которые сами знают не понаслышке, на сколько не прост труд пиарщика, высоко оценивают проекты, над которыми мы трудились в течение года. Все они попали в шорт-лист: это и народный праздник «Тантана», и «Булгаковский лес» в виде цветка курая, и вечер в стиле сухого закона с издательством «Коммерсантъ-Уфа», — отмечает заместитель генерального директора по корпоративным вопросам АО «Башспирт» Евгения Минибаева .

2019 год для АО «Башспирт» выдался «жарким». В компании произошло кардинальное маркетинговое перевооружение – у руля встала новая команда управляющих, которая пересмотрела не только техническую составляющую, но и всю философию предприятия. Новая стратегия развития, нацеленная на максимальное использование конкурентных преимуществ, нарисовала «Башспирту» новые горизонты и перспективу.

Сформулированы главные ценности компании: честность, открытость, современность и высокое качество. Сегодня слоган «Чистая. Честная. Натуральная» полностью соответствует позиционированию предприятия на рынке. Основные перемены за прошедший год коснулись собственной розничной сети — формата и ассортимента магазинов «Башспирт». Современные магазины алкоголя «Тантана» вышли на республиканский рынок и сразу же показали существенный прирост продаж и клиентского трафика. Сеть компании объединяет 170 магазинов по всей республике, все они будут постепенно переформатированы.

Знаковым событием стало полное обновление ассортиментного портфеля. Комплексный ребрендинг подарил новую жизнь устаревшим торговым маркам всех сегментов.

Профессиональная премия пиар-сообщества — ежегодное мероприятие, которое включает несколько номинаций: «Пиарщик года», «Самый добрый PR», «Like года» и другие. Члены сообщества голосуют за самые интересные проекты и персоны.

«Премия учреждена сообществом PR специалистов. Ежегодно поддержку оказывают наши друзья – различные компании региона, представители федеральных брендов, малого и среднего бизнеса. Мы понимаем, как важна коммуникация в нашей области. Такие мероприятия помогают оценить успехи коллег, самые яркие проекты, реализованные в Башкортостане, — рассказал организатор Раис Габитов . – Хочу всех поблагодарить за интерес к премии. Мы делаем праздник для себя и своих друзей. Каждый год все ждут нашу вечеринку, чтобы встретить друзей и коллег по цеху. В этом году мы назвали праздник «49 друзей пиарщика». Мы позаботились о безопасности наших гостей, все получили маски и антисептические гели от Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

На мероприятии «День пиарщика» компания «Башспирт» представила и свою награду – приз в номинации «PRеспублики Года» получил лучший художник-карикатурист Камиль Бузыкаев, продвигающий Башкирию на международной арене.