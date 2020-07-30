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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о шквалистом ветре при грозах и ливнях

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о шквалистом ветре при грозах и ливнях Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных явлениях. С 20.00 часов 30 июля до 20.00 часов 31 июля местами по региону ожидаются ливни, град, при грозах шквалистое усиление до 18 м/с.

В эти сутки прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с, при грозах шквалистое усиление до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, в горных районах до 9, днем 26-31.

На автодорогах утром местами туман с видимостью 500-1000 метров.

В Уфе в указанный период ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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