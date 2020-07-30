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Волонтеры Чишминского района Башкирии совершили более 1500 выездов к нуждающимся

ОБЩЕСТВО

Волонтеры Чишминского района Башкирии за период самоизоляции совершили более полутора тысяч выездов к нуждающимся — отвозили продукты и воду, посещали пациентов в больницах, доставляли товары первой необходимости. Об этом сообщила руководитель волонтерского штаба Чишминского района Ильвина Байбурина на церемонии награждения волонтеров, которая состоялась в администрации муниципалитета 30 июля.

Всего в активе волонтерского штаба Чишминского района состоят 25 человек — это те, которые ежедневно отвечали на телефон горячей линии и выезжали на заявки. Людям преклонного возраста, кроме продуктов, иногда требовалось привезти и воду из родника. Активисты также помогли с установкой водяного насоса женщине, оставшейся без помощи детей из-за изоляции. Большая нагрузка легла на плечи волонтеров и во время компании «Наша забота», когда была организована раздача продуктовых наборов нуждающимся.

«В целом жители района с большой благодарностью воспринимали помощь от волонтеров, хоть иногда и пугались внезапных визитов. Очень отзывчивыми оказались и сами чишминцы: как только объявили о том, что нужны волонтеры, в штаб поступил шквал звонков. Сейчас готовимся к следующей акции по раздаче продуктовых наборов, также рассчитываем на помощь волонтеров», — сказала Ильвина Байбурина.

Розалия Валеева
Теги: волонтеры
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