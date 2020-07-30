«Стабильности больше не будет»: бизнес-ментор Зульфия Халикова о настоящем и будущем

Онлайн-совещания, конференции, форумы, удаленная работа сотрудников стали нормой для большинства сограждан за эти месяцы. Тем не менее, люди все же надеются, что осталось немного потерпеть («до осени», «до января 2021 года»), и все вернется в свое прежнее русло. Однако бизнес-ментор Зульфия Халикова считает, что к старому возврата больше нет. Все шло к этому, и пандемия стала только спусковым крючком. Журналист «Башинформа» поговорила с экспертом о том, как эффективнее всего встроиться в нынешнюю модель экономики.

— Вы наблюдаете за компаниями сейчас. Что вы видите?

— В этой ситуации видно людей и организации, которые были готовы к изменениям. Те коллективы, которые еще три года назад начали внедрять методы удаленной работы, активно обучать сотрудников работать в насыщенных айти-средах (будто к этому готовились и что-то знали!) сейчас куют железо.

Коронавирус обрушил надежды на то, что это можно делать медленно, не торопясь. Сколько было разговоров о переходе в онлайн школ и вузов. За последние годы дальше разговоров это не шло. Но ситуация развернулась таким образом, что за пару недель нашли ресурсы, методы и ученики закончили учебный год в онлайн.

В организации, где сопротивлялись удаленной работе, говоря о предпочтительности общения через соседний кабинет, столкнулись с необходимостью синхронизировать работу большого коллектива в режиме, когда до сотрудника не дойти ногами.

Надо понимать, что готовиться к изменениям надо тогда, когда вызовы стоят на пороге, и не ждать, когда все вокруг обрушится. И здесь уместно говорить о метакомпетенциях.

Я знаю предпринимателя в Янауле, которому потребовалась неделя на то, чтобы перестроить производство, учитывая современные требования гигиены: закупить маски, халаты, установить защитные экраны, создать социальную дистанцию между 150 сотрудниками. И продолжить работу.

- Какие качества будут востребованы в близком новом мире?

— Креативное лидерство, когда ты можешь вдохновить людей и повести за собой. Отвечать на вызовы — на взрывной рост, непрерывное изменение и меняющиеся парадигмы.

Мы жили в парадигме дуальности — хорошо-плохо, белое-черное, правильно-неправильно. Сейчас парадигма изменилась. Сейчас многовариантность. Никто не знает, как правильно на самом деле.

Эти изменения идут постоянно, эти вызовы диктуют, что качества нужны другие. Возглавить сообщество, команду, семью — взять ответственность и вдохновить своим примером. Следует помнить, что лидер не тот, что на амбразуру падает, а тот, который способен организовать процесс. Будет нужна и способность учиться.

У нас парадигма какая всегда была? Мы что-то сейчас сделаем, чтобы потом расслабиться и жить в состоянии определенности.

— Да, всю жизнь к этой определенности и стремимся.

— Эта парадигма ушла — не будет определенности. Сейчас выживают организации и люди, для которых состояние неопределенности — это кайф, драйв и вызов. У них психика на это настроена, чтобы она не разрушалась, когда внешние опоры рушатся. Для этого надо развивать внутренние опоры.

Люди массово не готовы к кризисам и вызовам, нельзя засовывать голову в песок. Мы вошли в эпоху полной неопределенности. Когда говорят, что чиновники врут, но это у них утром одна информация, в обед другая. Эти метанавыки — работа в изменяющихся условиях, — нужны и чиновникам.

Опираться нужно на себя, на свои опоры. У людей нет внутренних опор — надеются на государство, на образование, мужа и жену, на маму и папу, начальника. Теперь в один момент рухнуло — нет внешних опор.

Массовая беда. Там, где занимались развитием внутренних опор, бизнес растет. Вот показатель, что люди смогли перестроиться.

Это не значит, что произошел кризис, и они за три дня смогли свою психику перестроить. Нет, они к этому готовились.

— Как готовиться?

— В Америке много институтов, которые развивают гибкие надпрофессиональные навыки. Появлению этих институтов послужил полет Юрия Гагарина в космос. Американцы задумались: как такое могло произойти и в течение трех лет исследовали, что все-таки помогло нашей стране, после войны, в которой погибли 40 млн человек, когда была полностью разрушена экономика, отправить человека в космос.

И выяснилось, что причиной была советская система образования и, в частности, система высшего образования, которая формировала надпрофессиональные навыки. Основной упор — на исследовательский мозг, на мировоззрение, на принятие решений в условиях ограниченных ресурсов. И способность к коллаборации — взаимодействию. Где этому учатся? В мире активно развивается движение WorldSkills. Вызовы будущего говорят нам о том, что надо будет взаимодействовать качественно и быстро. Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию — все рухнуло, границы закрылись. И нам, чтобы выжить, нужно научится быстро договариваться.

- Как выжить?

— Нужно стать для близких генератором радости, островком спокойствия. Быть спокойным, уверенным, быть готовым к изменениям.

Большинство из нас на словах да, готовы к изменениям, а держались за кресло. Направляли усилия на то, чтобы сохранить себя в этом кресле.

Теперь не работают прошлые истории. Мы, конечно, вернемся к каким-то стабильным вещам, вирусом переболеем, будем заниматься привычной работой. Но мир говорит нам о том, что нужно быть готовым ко всему.