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30 июля Четверг

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30.07.20: всего с COVID-19 - 6711, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 5085 (+60 за сутки), количество умерших - 22
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Коронавирус погибает в воде за 72 часа - Роспотребнадзор

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ», Роспотребнадзор

Коронавирус погибает в воде за 72 часа - Роспотребнадзор Фото: ИА «Башинформ», Роспотребнадзор

Почти все частицы COVID-19 — 90 процентов — погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ученым центра «Вектор» удалось установить, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но может «жить». Между тем, время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. Например, при кипячении частицы коронавируса полностью уничтожаются.

Как информировало агентство «Башинформ», на 30 июля в Башкирии общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 711 ( за сутки +36 новых случаев заражения). О новых случаях летального исхода от коронавируса не сообщается. Официально зарегистрированное число умерших, причиной смерти которых стал COVID-19, составляет 22 человека.

Ранее на брифинге Минздрава РБ заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Марина Скотарева сообщила, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по поводу того, как правильно выбрать водоем для купания.

«Здесь же есть ответ на вопрос, является ли водоем источником новой коронавирусной инфекции. Все же основной путь передачи COVID-19 — воздушно-капельный. Подтверждения того, что коронавирус передается через водоем, на данный момент нет. Поэтому все же запрет на купание в водоемах у нас нигде не предусмотрен», — сказала Марина Скотарева.

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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