Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.23 ↑

EUR 84.91 ↓

30 июля Четверг

Уфа   °

Молния
30.07.20: всего с COVID-19 - 6711, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 5085 (+60 за сутки), количество умерших - 22
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Первые бесплатные пешие экскурсии по Уфе посетили около 300 человек

ОБЩЕСТВО

29 июля в Уфе прошли первые бесплатные пешие экскурсии по Уфе. Желающих погулять по центру города вместе с профессиональным гидом оказалось очень много. В итоге было организовано несколько групп по 12-15 человек, которые отходили от арт-объекта «TERRA BASHKIRIA» с интервалом в 15 минут. В общей сложности первые бесплатные уникальные экскурсии по Уфе посетили порядка 300 человек.

Бесплатные экскурсии организованы Государственным комитетом Башкортостана по туризму, администрацией Уфы, Гильдией экскурсоводов РБ и туристской фирмой «Столица».

﻿«Мы получили положительные отзывы. Горожане мало знают об Уфе, многие впервые услышали новую информацию о своем родном городе. Нас попросили продолжать эту программу, а также разработать другие маршруты. В качестве экскурсоводов выступили профессионалы своего дела. Это опытные люди, у которых уже большой стаж работы. Они грамотно и понятно отвечали на вопросы туристов. В конце мы провели небольшую викторину по материалам экскурсии. Победители получили небольшие сувениры: блокноты, путеводители по Уфе, магниты и многое другое», — сказала председатель Гильдии экскурсоводов РБ Марина Игнатьева.
Обязательными условиями участия в экскурсии являются наличие защитной маски, а также соблюдение социальной дистанции между экскурсантами и других санитарных норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Чтобы попасть на бесплатную экскурсию, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте terrabashkiria.ru﻿. Количество мест в группах ограничено.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, экскурсии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Водитель «МАЗа» о ДТП в Башкирии с погибшей 9-летней девочкой: «Солнце слепило глаза»
В Туймазинском районе Башкирии днем 28 июля в дорожно-транспортном происшествии погиб ребёнок. Как информировало агентство «Башинформ», по одной из верси
В Башкирии под колесами седельного тягача погибла женщина-пешеход
В Белорецком районе Башкирии после полуночи на 220 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло ДТП со смертельным исходом. По данным ГИБДД РБ, 46-летний ж
30 июля в Башкирии сокращенный рабочий день
В Башкирии рабочий день 30 июля, накануне празднования Курбан-байрама, будет сокращен на один час, напомнили в региональном Минтруде. По постановлению р
Стали известны личности погибших пассажиров в ДТП в Салаватском районе Башкирии
Авария с участием грузовика «MAN» и пассажирского автобуса «Форд Транзит» 28 июля на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит унесла жизнь двух женщин. Обе – жит
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть