Первые бесплатные пешие экскурсии по Уфе посетили около 300 человек

29 июля в Уфе прошли первые бесплатные пешие экскурсии по Уфе. Желающих погулять по центру города вместе с профессиональным гидом оказалось очень много. В итоге было организовано несколько групп по 12-15 человек, которые отходили от арт-объекта «TERRA BASHKIRIA» с интервалом в 15 минут. В общей сложности первые бесплатные уникальные экскурсии по Уфе посетили порядка 300 человек.

Бесплатные экскурсии организованы Государственным комитетом Башкортостана по туризму, администрацией Уфы, Гильдией экскурсоводов РБ и туристской фирмой «Столица».

﻿«Мы получили положительные отзывы. Горожане мало знают об Уфе, многие впервые услышали новую информацию о своем родном городе. Нас попросили продолжать эту программу, а также разработать другие маршруты. В качестве экскурсоводов выступили профессионалы своего дела. Это опытные люди, у которых уже большой стаж работы. Они грамотно и понятно отвечали на вопросы туристов. В конце мы провели небольшую викторину по материалам экскурсии. Победители получили небольшие сувениры: блокноты, путеводители по Уфе, магниты и многое другое», — сказала председатель Гильдии экскурсоводов РБ Марина Игнатьева.

Обязательными условиями участия в экскурсии являются наличие защитной маски, а также соблюдение социальной дистанции между экскурсантами и других санитарных норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Чтобы попасть на бесплатную экскурсию, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте terrabashkiria.ru﻿. Количество мест в группах ограничено.