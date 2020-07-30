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В Башкирии предупреждают о фейковом сборе средств для девочки с деформированным лицом

ОБЩЕСТВО

Волонтер организации «Радуга добра» Регина Биргулиева предупреждает жителей Башкирии о появлении в соцсетях фейковой информации о сборе средств для помощи двухлетней девочке.

Мошенники распространяют в Инстаграме рекламную запись о якобы нуждающейся в помощи Вике из Республики Хакасия.

На самом деле на видео двухлетняя Софья Гизатуллина из Стерлитамакского района Башкирии, о которой мы уже рассказывали. Малышка родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах, у нее деформировано лицо. Семья Софьи жила в деревне Алатаны в крайне бедных условиях и едва сводила концы с концами. Про больную девочку стало известно благодаря волонтерам общественной организации из Стерлитамака «Радуга добра». После того, как на эту историю обратил внимание глава региона Радий Хабиров, семью обеспечили двухкомнатной квартирой, девочку обследовали лучшие врачи в Израиле, после прооперировали в уфимской клинике.

В фейковой информации мошенники используют аналогичную историю девочки и собирают деньги на 10 операций для изменения внешности малышки, чтобы она как все дети могла посещать детский сад. На самом деле никакого сбора средств для Софьи на данный момент не ведется.

﻿«Собирают огромную сумму денег. Эта рекламная запись выходит у всех и уже собрала большое количество просмотров. Хочу обратиться ко всем, кто ее увидит, жалуйтесь админам на это видео. Именно после таких мошеннических записей, нам — людям, которые на самом деле помогают больным детям, перестают доверять», — сказала Регина Биргулиева.

Гульфия Акулова
Теги: благотворительность, фейки
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