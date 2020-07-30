Фото: Олег Яровиков Последние дни июля в Башкирии будут жаркими Фото: Олег Яровиков

﻿Температура воздуха в Башкирии продолжает повышаться, подчеркивают синоптики республики.

По информации Башгидромета, в четверг ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, днем порывистый.

Температура воздуха днем — 25-30 градусов.

31 июля — в Курбан-байрам — в Башкирии пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 14-19 градусов, местами до 8. Днем — от 27 до 32 градусов, по северо-западу республики — до 22.

В субботу, как и накануне, вновь прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного.

Ночью — 14-19 градусов, местами до 8. Днем заметно жарче — от 27 до 32 градусов, по северо-западу республики — до 22.