В Уфе хозяин детского развивающего центра, где на ребенка упал шкаф, отделался штрафом

В Октябрьском районном суде Уфы поставлена точка по делу в отношении владельца детского развивающего центра в микрорайоне «Сипайлово». В мае прошлого года, 4-летний мальчик, находясь в данном центре, получил перелом ноги в результате падения на него двухметрового секционного шкафа. Дело тогда получило широкий общественный резонанс.

Следствием и судом установлено, владелец центра не обеспечил надежное крепление шкафа к стенам, полу или к потолку, которое бы обеспечило его устойчивость при непредусмотрительном поведении детей во время нахождения в центре, закрепив его лишь одним дюбель-гвоздем к боковой стене.

«В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и компенсировал причиненный вред. Судом ему назначена мера уголовного-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.